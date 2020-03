Neznáma poviedka Sherlocka Holmesa

V Zlatom fonde SME nájdete jeden z prvých prekladov Sherlocka Holmesa. Zbierka Námorná zmluva okrem titulnej poviedky obsahuje aj ďalšie dobrodružstvá slávneho detektíva. Asi najviac vás prekvapí úžasný Modropáskový automobil.

Text je digitalizovavný z biedneho zošitového vydania, ktoré obsahuje ešte poviedky Bedár (Crooked Man) a Merníkov palec (The Adventure of the Engineer's Thumb). Tieto sú pomerne známe väčšine čitateľov detektívok. Preklad je pomerne slabý, ale dá sa čítať a netrvá dlho, aby sme zistili, že v Modropáskovom automobile sa Holmes zapojí do vyšetrovania záhadného automobilu.

„Sherlock Holmes, chýrečný detektiv odcestoval so svojim pomocníkom Ervinom Classonom, do spanilého divoromantickými bralámi obklúčeného, kúpelného mesta Biarritz v Biscayskom zálive, aby si tam aspoň dva týždne odpočinul. Tu v Biarritzi chcel žiť len zábavam; v dvorane hotelu „Bristol“ dokonca prehliadnuť niektoré, sťa plachty veľké svetové noviny; pohrúžiť sa na štrande do nekonečnej modrosti vlnovitého mora a v baccaratovej sieni, v spoločnosti svojich milých známych, na kocku staval niekoľko „Napoleon d’or“-ov…"

„V stred tejto zaujímavosti stál a dráždil slabé nervy publikuma jedon tajuplný automobil. Automobil mal byť nekrytý, modropáskový voz pre túry, ktorý ako hrom bol vstave po najstrmejších cestách a zákrutoch uháňať. Na automobile sedel jeden mužský, ktorého tvár hodvábnou larvou bola zakrytá. Na túrach obyčajne nosil čierný trikot a čiernu športovú čiapku, a oblek tento jeho osobu ešte s väčšou tajnosťou objal; každý badal v ňom dakého túlavého alebo incognito cestujúceho, dobrodružného princa.“

Čitateľ znalý Doylových poviedok sa snaží, ako vie, ale na nič podobné sa nepamätá. Pri Holmesovi si zvyknete na všeličo, ale to, že by detektív chcel „žiť len zábavám“, sa vám nezdá, nehovoriac o tom, že je tu Holmesov spoločník Ervin Classon. Teda ja neviem... nevolal sa ten jeho spolubývajúci Watson?

Poviedka nepatrí medzi kánon a dokonca nie je ani v databázach „pastišov“ a nových dobrodužstiev Sherlocka Holmesa. Zvláštnosť celého príbehu pokračuje Holmesovým univerzitným titulom a spôsobom pátrania.

„Potom ich upovedomil, že čo si preje doktor Sherlock Holmes. Všetci pätoria počali spoločne opatrne mapu zkúmať. Za ten čas vyviedli na rozkaz nadporučíka dva štíhlé letáce stroje. Lúče slnka so zlatastou patinou obkryly žlté, plátené rebrá stroja. Technickí poddôstojníci zkúmali motóre a popravovali kormidlá.

Pánovia sa v bojovnom pláne usniesli. Potom zašli do šatnice. Obliekli si patričné rúcho a ochranné larvy. Šálom si okrútili krky a vyšli na pažiť, kde pukajúce letácke stroje už sťa netrpezlivé paripy čakaly. Najprv nadporučík Abels sadol do stroja, po ňom Sherlock Holmes zaujal miesto. Podplukovník podal Sherlock Holmesovi fotografovací stroj. Vedenie druhého stroja sveríli na stotnika Simonsa. Za neho si sadol Classon.“

Hoci je pravdepodobné, že ide o niektorú z paperbackových detektívok, ako napríklad Leon Clifton alebo Nick Carter, v ktorej prekladateľ meno detektíva zmenil na Sherlock Holmes, je možné, že ide o originálny príbeh, ktoré vydavateľ, alebo prekladateľ pridal, aby vyplnil chýbajúce stránky.

(autor blogu: Igor Čonka)